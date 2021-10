Il Messina ospita il neopromosso Monterosi: ecco dove seguire la partita in diretta

8 Ottobre 2021 16:46

Dove seguire la diretta della partita tra Acr Messina e Monterosi Tuscia, in programma sabato alle 17:00 e valevole per l’8ª giornata del girone C di Serie C

Era arrivata una vittoria, la prima e finora l’unica, a chiudere un primo ciclo di gare interessanti nell’avvio del torneo che ha riportato il Messina in C dopo qualche anno. Poi tre batoste consecutive hanno fatto tornare la squadra peloritana sulla Terra, dopo che qualcuno aveva pensato di considerarla una possibile sorpresa. Il campionato è ancora lungo e non si può escludere nulla, ma il presente dice che la compagine biancoscudata ha assoluta necessità di tornare a far punti. Alla terza gara al Franco Scoglio, quarta interna, arriva il Monterosi Tuscia, undici neopromosso con sede in un Comune di 4.500 del viterbese.

Acr Messina-Monterosi Tuscia: dove seguire la diretta della partita

Oltre alla consueta diretta su StrettoWeb, la partita sarà trasmessa come sempre su Eleven Sports, la piattaforma streaming che anche per quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere tutti i contenuti relativi alla Serie C. Per seguire il match bisogna abbonarsi sul sito e scegliere il pacchetto mensile o stagionale. Per vedere la gara in streaming basta uno smartphone o un tablet, oppure una smart tv compatibile con l’app o con Android tv. In alternativa, sempre da questi dispositivi, si può accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.