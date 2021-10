Messina, lo chef Pasquale Caliri in corsa per il premio “Cuoco dell’Anno” ai Baraward 2021

19 Ottobre 2021 12:25

Pasquale Caliri, lo chef messinese del “Marina Del Nettuno”, è in corsa per vincere il premio di “Cuoco dell’Anno” ai Baraward 2021

Un’eccellenza della ristorazione di Messina potrebbe ricevere presto un prestigioso riconoscimento per lo straordinario lavoro che da 7 anni viene elogiato da critica nazionale e internazionale. Pasquale Caliri, chef messinese del ristorante “Marina Del Nettuno“, è rientrato nella short list di 30 professionisti della cucina italiana che si sono distinti nel settore dell’accoglienza e del Made in Italy, risultando in corsa per il premio “Cuoco dell’Anno” ai Baraward 2021. Al voto di un gruppo di esperti di industria, verrà sommato quello della giuria popolare: sarà possibile esprimere la propria preferenza fino al prossimo 7 novembre seguendo questo link https://survey.alchemer.com/s3/6570048/BarAwards-2021-LOCALI-E-PROFESSIONISTI.

Quest’anno il premio è stato diviso in 9 categorie alle quali si aggiungerà il riconoscimento “Green” che premierà l’impegno verso la sostenibilità ambientale. L’evento vuole premiare la voglia di ripresa di aziende e professionisti del settore, sottolineando creatività, capacità imprenditoriali e innovazione. “Propio quest’edizione – scrivono gli organizzatori – vuole focalizzare l’attenzione sulla categoria dopo il difficile momento dovuto alla pandemia perché possa essere stimolo per tutti”.