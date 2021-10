Messina, l’interrogazione del consigliere comunale Gioveni: “quando riaprirà la piscina ‘Graziella Campagna’?”

27 Ottobre 2021 10:34

Piscina comunale “Graziella Campagna”: a quando la riapertura? L’interrogazione del consigliere comunale e capogruppo di FdI Libero Gioveni

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di FdI, in riferimento alla problematica in oggetto, intende significarVi quanto segue:

In un periodo di lenta ripresa di tutte le attività che ci auguriamo tutti, anche in virtù della “zona bianca” in cui è catalogata la regione Sicilia (e nella speranza che la percentuale di vaccinati nella nostra città cresca per scongiurare la zona rossa) possano sempre più intensificarsi, non si può non fare riferimento, fra le altre, a quella sportiva del nuoto che nella nostra città, anche in questo periodo di semi-normalità, ha delle restrizioni per la prolungata chiusura della piscina comunale “Graziella Campagna” di viale San Martino.

Come è noto, l’impianto natatorio, come tutti gli impianti sportivi, è stato chiuso nel marzo 2020 con l’avvio del primo lockdown, superato il quale, però, non è stato più riaperto perché nel frattempo Palazzo Zanca aveva appaltato per un importo di 650.000 euro dei lavori di efficientamento energetico e messa a norma che, però, in atto, sembrano prolungarsi più del necessario.

Eppure le richieste della popolazione per la riapertura della piscina sono sempre più insistenti, non soltanto da parte degli amanti di questa pratica sportiva, ma anche da parte dei genitori dei ragazzi che abitualmente frequentavano l’impianto, soprattutto perché, come è noto, la piscina di viale San Martino risulta essere l’unica esistente nel centro sud della città.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, a distanza da 1 anno e mezzo dalla chiusura dell’impianto, il sottoscritto consigliere comunale,

I N T E R R O G A

le SS.LL. in indirizzo al fine di conoscere:

i motivi (tecnici o logistici) che ancora ostano alla riapertura della piscina comunale “Graziella Campagna”;