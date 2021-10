Messina: lavori di efficientamento energetico di Palazzo Zanca

13 Ottobre 2021 18:04

Messina: sono stati consegnati all’ATI “I.M.E S.r.L “–“Rocco Appalti” S.r.l. (Mandante) di Modena i lavori di efficientamento energetico di Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca

Sono stati consegnati all’ATI “I.M.E S.r.L “ (Capogruppo Mandataria) –“Rocco Appalti” S.r.l. (Mandante) di Modena i lavori di efficientamento energetico di Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca; dell’Assessore con delega alla Pianificazione ed Efficientamento Risorse Idriche ed Energetiche Francesco Caminiti; dei dipendenti comunali rispettivamente, il RUP arch. Chiara Santonocito e il Direttore Lavori ing. Giovanni Maimone; e dei rappresentanti della ditta Appaltatrice che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso d’asta del 18,896% per un importo complessivo di 3.021.986,69, euro comprensivo degli oneri di sicurezza. I lavori, che avranno una durata di 540 giorni e consentiranno un risparmio energetico superiore al 50% della spesa corrente, prevedono interventi di natura edile e impiantistica. Saranno sostituiti gli infissi esistenti con altri a taglio termico completi di sistema di ombreggiamento, gli attuali corpi illuminanti con altrettanti nuovi corpi a LED da 33W, del tipo “panel” e sistema DALI (sistema di supervisione e controllo). Inoltre verrà installato un impianto fotovoltaico nella terrazza di copertura, saranno impiantati sistemi BACS (Building & Automation Control System), e potenziati i sistemi di gestione dell’energia (EMS) per la pianificazione degli interventi di gestione. Infine, gli interventi riguarderanno la rimozione dei climatizzatori singoli, che negli anni hanno deturpato i prospetti del Palazzo municipale, per essere sostituiti da un impianto centralizzato posizionato in copertura.