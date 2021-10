Assalto squadrista alla sede Cgil, il Rettore Cuzzocrea: “l’Università di Messina esprime vicinanza, sosteniamo i valori di pacifica convivenza”

10 Ottobre 2021 12:31

“L’aggressione offende le coscienze di tutti i democratici”, afferma in una nota il Rettore dell’Università degli Studi di Messina

Viva Solidarietà viene espressa dal Rettore dell’Università degli Studi di Messina, Salvatore Cuzzocrea, alla Cgil per “il violento e intollerabile assalto squadristico alla sede nazionale”, che si è verificato a Roma durante le manifestazioni dei No Green Pass. “L’aggressione – continua il prof. Cuzzocrea – offende le coscienze di tutti i democratici e colpisce i sindacati quale pilastro fondamentale della dialettica civile, del pluralismo sociale, nonché del rapporto tra cultura e lavoro, rischiando di portare indietro le lancette della storia a tragici periodi della vita nazionale, che si sperava fossero stati definitivamente cancellati. L’Università di Messina – conclude il Rettore dell’Ateneo messinese – esprime vicinanza alla Cgil e a tutto il movimento sindacale nelle sue articolazioni, per sostenere i valori di libera e pacifica convivenza nel nostro Paese”.