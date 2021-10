Messina: “la Legge di bilancio post-pandemia riparta dall’Università!”

23 Ottobre 2021 09:52

“Dobbiamo partire dall’investire nel diritto allo studio, nel libero accesso, in una ricerca che faccia gli interessi pubblici e non dei privati”, è il pensiero di Giovanni Sotgiu, Coordinatore Nazionale dell’Unione degli Universitari

“Al via un mese di iniziative e proposte per l’Università in tutta Italia” dichiara Giovanni Sotgiu, Coordinatore Nazionale dell’Unione degli Universitari, “per portare tra le priorità della legge di bilancio il diritto allo studio e il libero accesso ai saperi e pretendere che un nuovo modello di università faccia da perno su cui costruire un altro modello di sviluppo, di istruzione e di politiche sociali che mettano al centro il benessere di tutte e tutti piuttosto che la competizione sfrenata tra le persone”. Nella notte tra giovedì e venerdì gli studenti universitari hanno lanciato un appello davanti a quattro Ministeri (Università e Ricerca, Transizione Ecologica, Economia e Politiche Sociali) rispetto all’insostenibilità – economica, sociale e ambientale – del percorso universitario e del futuro in generale. In una fase in cui si parla di investimenti, riforme e ripartenza, resta infatti marginale il tema dell’accesso alla formazione, che ha spesso ancora dei costi proibitivi, a dispetto del confronto con gli altri paesi europei che ci vede terzultimi per numero di giovani laureati.

“Se vogliamo davvero costruire un’alternativa alle macerie sociali che la pandemia ha lasciato, e un futuro che sappia coniugare giustizia climatica e sociale per appianare le disuguaglianze, dobbiamo partire dall’investire nel diritto allo studio, nel libero accesso, in una ricerca che faccia gli interessi pubblici e non dei privati”. Continua Sotgiu: “in queste settimane stiamo promuovendo confronti con le Istituzioni, anche locali, affinché le nostre proposte vengano recepite ed ascoltate. Formazione e Sapere sono l’unica chiave per cambiare il futuro e in tal senso il tema della sostenibilità è cardine nella misura in cui coniuga una serie di aspetti fondamentali per la nostra società. Dopo aver pagato il prezzo più alto della pandemia, come studenti universitari vogliamo essere ascoltati: #universitàinsostenibile è uno degli slogan che abbiamo scelto per sottolineare le necessità di un reale cambiamento di prospettiva nel mondo dell’Istruzione e della Ricerca”. Conclude la Coordinatrice dell’UDU Messina Alice Borgia: “anche a Messina gli studenti saranno protagonisti. Infatti in questo mese diranno a gran voce che anche ad UNIME la situazione non è sostenibile, il ritorno in presenza non devono pagarlo gli studenti e le studentesse”.