7 Ottobre 2021 17:01

Messina, la Cisl Funzione Pubblica contesta il Piano del Fabbisogno del Personale: “non rispettato il Decreto Madia ma soprattutto calpestate le professionalità interne all’Ente”

La Cisl Funzione Pubblica contesta il decreto del sindaco della Città Metropolitana di Messina sulla definizione del Piano triennale di Fabbisogno 2021-2024. Il referente aziendale della Cisl Fp, Giovanni Coledi, ha chiesto un incontro urgente per mettere sul tavolo le legittime aspettative di progressione verticale del personale dipendente. Al sindacato non va giù che tutti gli atti di programmazione delle assunzioni siano orientati all’accesso dall’esterno, senza considerare minimamente le professionalità presenti nell’Ente da oltre trent’anni e che hanno continuato a garantire l’agibilità dei servizi. “L’aumento esponenziale dei pensionamenti – sottolinea Coledi – da ultimo ha letteralmente decapitato i vertici dirigenziali. Come Cisl Fp chiediamo che, nell’ambito della nuova programmazione del fabbisogno del personale sia rispettato il Decreto Madia e vengano garantiti ai dipendenti della Città Metropolitana gli opportuni spazi di progressione verticale considerato che all’interno del personale in servizio vi sono le professionalità adeguate ed in possesso dei requisiti di legge”. Contestualmente, la Cisl Funzione Pubblica richiama l’attenzione sulla necessità che gli atti di programmazione del fabbisogno del personale “contemplino le procedure di adeguamento orario del personale stabilizzato per realizzare la vera trasformazione del rapporto di lavoro in full time”. Temi che il sindacato ha voluto portare all’attenzione del sindaco metropolitano e della dirigenza di Palazzo dei Leoni chiedendo l’apertura di un tavolo di confronto per modificare radicalmente il contenuto dell’atto. “Raccogliamo – conclude Coledi – un senso di forte sfiducia, frustrazione e grande delusione tra i dipendenti per la mancata considerazione della qualità del lavoro svolto e dell’impegno quotidiano profuso”.