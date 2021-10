Messina, Nino Interdonato: “non è possibile che l’amministrazione comunale sospende l’attività di un commerciante per un debito di 100 euro”

19 Ottobre 2021 09:30

Messina, duro intervento in consiglio comunale del consigliere Interdonato di Sicilia Futura: “no alla sospensione dell’attività commerciale per 100 euro di debito”

Duro intervento del consigliere comunale di Messina, Nino Interdonato, il quale, durante il consiglio comunale bacchetta l’amministrazione comunale guidata da Cateno De Luca: “non è possibile che in piena pandemia e con le difficoltà evidenti che hanno i commercianti si proponga una norma di sospendere le attività anche per un debito di 100 euro. Spero che l’assessore possa riflettere, noi di Sicilia Futura siamo assolutamente contro”.

Messina, Beppe Picciolo al fianco di Nino Interdonato

“Con il massimo rispetto per i tanti amici Consiglieri e scusandomi subito per essere palesemente di parte, ma quando ascolto le comunicazioni di Nino, Piero, Francesca (e Daria) nella esposizione, nella concretezza e nel contenuto dei loro interventi, sono davvero orgoglioso! Altro che “asini volanti”! Mai una sbavatura lessicale, mai un congiuntivo al posto sbagliato e sempre dritti al risultato: tutelare gli interessi della Città e dei messinesi tutti! In un tempo di tragedie economiche e sociali si potrebbe immaginare una proposta di “irregolarità tributaria” ancorata a 100€ di morosità! Saremmo tutti divenuti un mondo di mini evasori con relative penalizzazioni burocratiche ed amministrative del caso! Ma era solo pensabile!!…neanche proponibile come era stato fatto da questa Amministrazione Comunale? E se i Consiglieri sono Asini…ho serie difficoltà ad inquadrare la specie zoologica di riferimento di altri! Grazie Ragazzi e buon lavoro”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, Beppe Picciolo, segretario regionale di Sicilia Futura