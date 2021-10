22 Ottobre 2021 13:25

Messina: incidente mortale sul lavoro. Avviso di garanzia alla “Toto Costruzioni”: “disponibili a collaborare, abbiamo sempre adottato ogni possibile misura di sicurezza nel pieno rispetto della normativa vigente”

La Società Toto Costruzioni Generali, conferma che “sono stati notificati degli avvisi di garanzia, quale atto dovuto nell’ambito dell’inchiesta aperta in seguito all’incidente in cui ha perso la vita un nostro dipendente. La Società ribadisce la propria piena e completa collaborazione con le attività degli inquirenti affinché si faccia piena chiarezza sulla dinamica degli eventi. Il cantiere Ritiro, come tutti i cantieri di Toto Costruzioni Generali, ha sempre adottato ogni possibile misura di sicurezza nel pieno rispetto della normativa vigente”