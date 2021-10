Messina, il sindaco De Luca protagonista nella Smart e-Cup insieme al pilota Giancarlo Fisichella

24 Ottobre 2021 12:42

Il sindaco De Luca e il pilota Giancarlo Fisichella insieme alla Smart e-Cup di Messina: oggi le ultime gare al PalaRescifina

Sono entrate nel vivo le competizioni delle Smart e-cup. Tra derapate e qualche incidente in pista le auto da competizione si sono fatte notare nell’evento targato ATM in programma al PalaRescifina, sino alla mezzanotte di oggi, domenica 24. Nei quarti di finale i piloti hanno espresso al meglio le loro potenzialità elettrizzando i numerosi spettatori presenti.

Ma il più scatenato è stato il Sindaco Cateno De Luca che a fianco del pilota Giancarlo Fisichella ha sfrecciato per tutto il circuito. “Aspettiamo le finali per commentare le performance della smart ATM che si sono qualificate – ha dichiarato il presidente Giuseppe Campagna – ma di un risultato siamo già estremamente orgogliosi. Nei due giorni dell’e-Motor Show, nell’ hub le vaccinazioni sono aumentate del 20%, e di questo ci vogliamo prendere un po’ il merito. Ringraziamo l’ASP e il Commissario per l’emergenza Covid Alberto Firenze per l’ospitalità che ci hanno concesso, e un ringraziamento esprimiamo al Primo cittadino per avere confermato il suo sostegno manifestato anche attraverso il giro in pista a bordo dell’auto”.

L’esibizione più attesa è stata quella del testimonial Giancarlo Fisichella che ha sfrecciato nel circuito con una splendida Ferrari F355 GTS, lo stesso modello con cui vinse a Monza nel 1995 nel Ferrari Challenge. Il pubblico nella giornata di ieri, sabato 24, ha avuto modo di seguire i vari team apprezzando i modelli di auto e di vespe d’epoca, e il rombo dei motori del rally, dei kart e delle monoposto. Il programma di oggi prevede sino alle 11.30 lezioni di guida, a seguire Test Drive “Fe Motors” e dalle 14 alla mezzanotte semifinali e finali dei due tabelloni, quello dei rookie e dei professionisti. Per la categoria roockie si sono qualificati i team Siav, F3 Motors, Università di Messina e Maggioli mentre per la categoria “Pro” i team F3 Motors, Università di Messina, ATM e Maggioli.