Messina, il direttore del Papardo: “nessun medico indagato nell’odierna operazione è dipendente della nostra A.O.”

28 Ottobre 2021 18:00

Messina, la nota del direttore dell’A.O. Papardo

Il Direttore Generale dell’A.O. Papardo di Messina ha inviato alla nostra redazione una nota che riportiamo integralmente: “In riferimento all’articolo sulle indagini che ipotizzano i reati di peculato e falso ideologico a carico di alcuni medici (pubblicato in data 28/10/2021) si specifica che nessuno degli indagati risulta ad oggi dipendente dell’A.O. Papardo o convenzionato con essa. Nella Unità Semplice Dipartimentale di Neurochirurgia non risultano pertanto in atto dipendenti dell’azienda o convenzionati con essa sottoposti a indagini giudiziarie“. A chiarimento di quanto sopra, evidenziamo che la notizia della sospensione dei medici e i dettagli sui loro incarichi sono stati forniti tramite nota ufficiale dall’Ufficio Stampa dell’Arma dei Carabinieri.