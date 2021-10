Messina, I Giornata nazionale del tumore al seno metastatico. De Luca: “impegno costante per la cura della salute”

13 Ottobre 2021 17:46

Si è svolta quest’oggi, presso Piazza Duomo a Messina, la I Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. Presente anche il sindaco Cateno De Luca

Si è svolta questa mattina, a Piazza Duomo, la I Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, indetta tramite la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2020 e pubblicata nella GU n. 294 del 26/11/2020, organizzata da Europa Donna Italia – Delegazione Sicilia e dall’Associazione messinese di volontariato oncologico “Per Te Donna ODV”, che opera sul territorio da oltre venti anni. Il Comune di Messina ha concesso il patrocinio, l’occupazione suolo e l’illuminazione della Fontana Senatoria; il Sindaco Cateno De Luca ha presenziato in piazza, testimoniando, come già fatto in diverse precedenti occasioni, l’impegno dell’Amministrazione comunale a supporto delle campagne di prevenzione, che sensibilizzano la comunità sul tema della salute pubblica, obbiettivo prioritario sul quale puntare per il benessere collettivo.

“La cura della salute – ha dichiarato il Sindaco De Luca – é il punto cardine di ogni buona prassi di governo di un territorio. Il nostro impegno é costante anche su questo fronte e riteniamo che di prevenzione non si parli mai abbastanza; per questa ragione siamo sempre accanto a chi, volontariamente, si mette al servizio degli altri, con iniziative di alto profilo sociale come quella di oggi”. Nel gazebo, allestito come punto informativo dalle volontarie dell’Associazione, è stato distribuito materiale divulgativo sul tema della prevenzione oncologica, oltre che, nello specifico, sul tumore metastatico. Contestualmente la Fontana Senatoria di Piazza Unione Europea é stata irradiata da fasci di luce fucsia dallo scorso lunedì 11 ottobre e lo sarà fino a domenica 31, rappresentando simbolicamente il mese della prevenzione. La manifestazione, indetta a carattere nazionale, è nata su input di Europa Donna Italia, un movimento che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, composto da 47 sedi in Europa e oltre 170 associazioni iscritte alla propria rete, presenti in tutte le regioni italiane. L’associazione Per Te Donna ODV è regolarmente iscritta a Europa Donna Italia e fa parte della Delegazione Regionale Siciliana, facendosi portavoce, attraverso i canali istituzionali, delle esigenze delle donne colpite da tumore al seno.

“L’interlocuzione e il sostegno delle Amministrazioni Pubbliche – ha evidenziato Graziella Di Blasi, Presidente di “Per Te Donna ODV” – é basilare per le nostre attività, in quanto consente di veicolare verso l’opinione pubblica, attraverso canali istituzionali, messaggi su temi fondamentali per la salute delle donne. Per questo siamo ancora una volta grate al Comune di Messina, per avere accolto il nostro appello. Prevenire le malattie, attraverso la giusta informazione con eventi dedicati, può significare intervenire in tempo e salvarsi la vita. Non dimentichiamolo”.