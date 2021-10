Messina, i consiglieri comunali di Forza Italia: “stop ripicche, venga garantito il normale lavoro del consiglio”

14 Ottobre 2021 13:14

Messina, i consiglieri comunali di Forza Italia: “le ripicche personali e i risentimenti vanno messi da parte, a tutela degli interessi della nostra città”

“Il presidente del Consiglio comunale di Messina e i gruppi politici che ne fanno parte non possono prendere a pretesto le comunque censurabili affermazioni del sindaco De Luca contro i consiglieri per imbavagliare il primo cittadino, impedendogli di esporre in Aula la relazione sui primi tre anni del suo mandato.

Il presidente del Consiglio e i gruppi si sono espressi in tal senso senza confrontarsi con Forza Italia: un atteggiamento che non accettiamo e che rischia di eludere la dialettica che dovrebbe invece essere sempre garantita, anche con chi ha visioni e comportamenti lontani dai nostri valori”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Messina di Forza Italia, Nicoletta D’Angelo, Rita La Paglia, Pierluigi Parisi, Sebastiano Tamà e Dario Zante. “Il Consiglio comunale critica il sindaco De Luca sul metodo e poi cade nello spesso imperdonabile errore. L’Aula dovrebbe, invece, essere il luogo preposto nel quale discutere dei temi chiave per la nostra città. Le ripicche personali e i risentimenti vanno messi da parte, a tutela degli interessi di Messina. Il nostro gruppo di dissocia, dunque, dal comportamento del presidente del Consiglio e chiede che venga garantito il normale lavoro dell’Assemblea cittadina”, conclude la nota.