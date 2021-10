Messina, l’ex Hotel Riviera acquistato dall’Università. Il Rettore Cuzzocrea: “sarà adibito a complesso residenziale per gli studenti”

25 Ottobre 2021 15:54

Il Sindaco De Luca: “un modo per andare incontro ai bisogni del mondo universitario”

E’ stato siglato oggi nei locali del rettorato l’atto di vendita dell’ex Hotel Riviera che diventa di proprietà dell’Università di Messina per circa tre milioni e mezzo di euro. L’atto è stato siglato, alla presenza del notaio Alessia Marsiglio, dal dirigente di Palazzo dei Leoni Salvo Puccio e dal rettore Salvatore Cuzzocrea; erano presenti inoltre il Sindaco della Città Metropolitana Cateno De Luca, il Prorettore vicario Giovanni Moschella e il Direttore generale dell’Ateneo, Francesco Bonanno.

“L’ex Hotel, a seguito di ristrutturazione, sarà adibito a complesso residenziale per gli studenti, ciò per dare una risposta a tutti quei giovani fuori sede che non trovano una collocazione all’interno delle strutture messe a disposizione dall’Ateneo. La sua posizione strategica, rispetto alle sedi anche decentrate dei vari Dipartimenti, servita da tram, autobus, imbarcaderi e la stazione a due passi, lo rende sede ideale per una residenza universitaria. La struttura di oltre 1200 mq è suddivisa in 6 elevazioni, oltre al piano terra compresi tre locali commerciali e una terrazza”, si legge in una nota diffusa dall’Ateneo.

“Ogni abbiamo circa 2 mila richieste di alloggio, ad oggi ne riusciamo ad accettare soltanto 190 circa – afferma il Rettore Cuzzocrea – . La Casa dello Studente in via Cesare Battisti non è ancora agibile. Ringraziamo la Città Metropolitana e il Sindaco De Luca per aver dato seguito all’offerta fatta dal Consiglio di Amministrazione su nostra proposta che consentirà nell’arco di un anno e mezzo di aver risolto il problema del Riviera”. “Si è rotto un incantesimo – ha invece detto De Luca – dopo quasi 30 anni di sprechi di risorse pubbliche. Devo ringraziare il Rettore per averci dato la possibilità di valorizzare questo bene e andare incontro ai bisogni del mondo universitario. Eravamo scoperti su un servizio che è fondamentale, sarà una soluzione celere per esigenze sempre più sentite”.