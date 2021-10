Messina, Helga Corrao nuova Responsabile del Dipartimento Spettacolo, Cultura e Istruzione di FdI

17 Ottobre 2021 10:55

La comunicazione del Coordinatore della città Metropolitana di Messina di Fratelli d’Italia, dott. Pasquale Currò

La dott.ssa Helga Corrao è ufficialmente la Responsabile del Dipartimento Spettacolo, Cultura, Istruzione, in ambito cittadino, di Fratelli d’Italia. A comunicarlo, il Coordinatore della città Metropolitana di Messina di Fratelli d’Italia, dott. Pasquale Currò. “Il partito cresce non solo in quantità ma anche e soprattutto in qualità – dichiara Currò – . La dott.ssa Corrao, continua il Coordinatore, non ha bisogno certamente di presentazioni, visto il suo costante e proficuo impegno da anni nel mondo della cultura, dello spettacolo, dell’istruzione e siamo ben lieti di affidarle la responsabilità di un Dipartimento, come quello appunto dello Spettacolo, Cultura ed Istruzione che maggiormente necessità di conoscenza e competenza”.

Ricco il curriculum della dott.ssa Helga Corrao: “docente di Lettere, filosofia e scienze umane, pedagogista esperta nei processi formativi. Ed ancora: direttrice artistica, conduttrice, attrice di teatro, cantante e cultrice delle Tradizioni Popolari. Presidente Organizzazione di Volontariato “Sagittario” e INFORMADONNAME – vice Presidente del Centro Studi Sociale Politico “AUTONOMIE POPOLARI”. Alla dott.ssa Corrao auguro un buon lavoro – ha concluso Currò – certo che le sue capacità costituiranno un valore aggiunto e di crescita per tutto il partito”.