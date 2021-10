Messina, Giornate FAI d’Autunno: il 16 e il 17 ottobre aperto il Dipartimento militare di medicina legale

14 Ottobre 2021 12:46

In vista delle Giornate del Fai di sabato 16 e domenica 17 ottobre, a Messina sarà aperto il Dipartimento Militare di Medicina Legale (ex Ospedale Militare)

Nel corso di una conferenza stampa oggi a Palazzo Zanca l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Enzo Caruso, il Direttore del Dipartimento militare colonnello Alfonso Zizza, il Capo delegazione FAI Giulia Miloro ed il Capogruppo FAI giovani Giuseppe Bonaccorsi hanno illustrato ai giornalisti la decima edizione delle Giornate FAI d’Autunno. “Oggi sono coinvolto non solo nella qualità di Assessore alla Cultura – ha spiegato Caruso – ma anche di esperto di storia militare e particolarmente legato a questo ruolo. L’Ospedale militare è sempre stato un’istituzione a partire dal 1860, allora presso il Monastero della Maddalena e poi trasferito in quelli che furono i baraccamenti militari per la ricostruzione dopo il terremoto del 1908. Si tratta quindi di un luogo importante da scoprire che appartiene alla città e che per tanti anni è stato precluso alla pubblica fruizione. Grazie al FAI questo spazio sarà aperto per poterne conoscere non soltanto la storia ma anche alcuni ambienti molto particolari come la cappella, il corridoio centrale, le sale ed i cortili con il monumento ai Caduti realizzato da Antonio Bonfiglio”.

Il Direttore Zizza, insieme ai rappresentanti messinesi del Fondo Ambiente Italiano Miloro e Bonaccorsi, ha sottolineato il ruolo del FAI che ha dimostrato grande sensibilità nel gemellarsi col Ministero della Difesa per aprire le numerose strutture militari in tutta Italia, compresa quella di Messina, al fine di fare visitare alla cittadinanza luoghi di grande attrattiva e poco conosciuti. L’edizione 2021, dedicata ad Angelo Maramai, già Direttore generale del FAI, prevede infatti sabato 16 e domenica 17 visite a contributo libero in 600 luoghi inaccessibili in 300 città d’Italia. Tra questi 42 beni delle Forze Armate in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto. A Messina il Dipartimento Militare di Medicina Legale (ex Ospedale Militare) sarà aperto sabato 16, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica 17 dalle 9 alle 13. Previsto sabato, alle 9.30, un momento inaugurale alla presenza del Prefetto di Messina Cosima Di Stani, del Sindaco Cateno De Luca e dell’Assessore con delega all’Ambiente Dafne Musolino. L’elenco dei luoghi fruibili e le modalità di partecipazione sono consultabili su www.giornatefai.it .