Messina: Gaetano Alessandro aderisce al partito di Fratelli d’Italia

5 Ottobre 2021 12:50

L’annuncio del Coordinatore di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana di Messina, Dott. Pasquale Currò

Il Coordinatore di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana di Messina, Dott. Pasquale Currò, è lieto di annunciare l’ingresso nel partito di Giorgia Meloni di Gaetano Alessandro, Presidente dell’Associazione Donare è vita. “Gaetano Alessandro ha dimostrato in questi anni il suo impegno su temi di natura sociale ed in particolare sul delicato tema della sanità e della donazione degli organi. Per questo Alessandro sarà inserito nel dipartimento cittadino della sanità di Fratelli d’Italia, presieduto dal Dott. Giovanni Caminiti, dove siamo certi darà un importante contributo. Sarà sicuramente un valore aggiunto per tutto il partito e gli auguro buon lavoro”, scrive in una nota Currò.