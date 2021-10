Una vita in mare aperto, le imprese del messinese Francesco Boncordo: “da Vulcano a Milazzo a nuoto, 13 ore indimenticabili”

18 Ottobre 2021 17:53

Le imprese in mare aperto di Francesco Boncordo, messinese che ha effettuato tantissime traversate lunghissime e impegnative: le racconta ai nostri microfoni

Un amante dello sport, del nuoto e della vita in mare aperto. Francesco Boncordo, B-Boy Ciccio per gli amici, trascorre spesso il suo tempo in mezzo alle acque dello Stretto e non solo. Nato a Messina, ha affrontato più volte le intemperie in mare aperto: “in passato – racconta ai nostri microfoni – ho fatto due volte a nuoto lo Stretto di Messina, prima con sola andata e poi andata e ritorno”. Prove sempre più impegnative e difficili, tra cui quella partita “da Vulcano e arrivata a Milazzo, sono state 13 ore indimenticabili”, ma anche quella “dalla Corsica alla Sardegna”, uno spazio di mare ben più grande di quello che divide Reggio Calabria e Messina.

L’ultima impresa è all’Isola d’Elba: “un tratto di mare pieno di emozioni – racconta – a cominciare dal mare, diventato un po’ mosso nel corso della traversata, ma passando anche per le tante navi vicine o per i pesci che vedevo attorno a me. Bracciata dopo bracciata, senza mai mollare, ho raggiunto la meta, e da lì una gioia immensa”.

Francesco, poi, passa ai ringraziamenti e alle dediche, soprattutto “alla mia famiglia, ma anche a tutte quelle persone che a causa della pandemia hanno perso una persona caro o a quelle che nella vita pensano di non potercela fare. A loro dico ‘non mollate mai’. E per il futuro “continuerò a fare sport, perché per me è vita e ogni giorno mi rende libero e felice”.