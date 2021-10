Messina fantasy nel libro “Aurora” di Noemi Florio: la mostra presso la Galleria Arte Cavour con le tavole di Maurizio Gemelli [GALLERY]

5 Ottobre 2021 15:02

Si inaugura l’8 ottobre alle ore 18 presso la Galleria Arte Cavour, Corso Cavour 119 a Messina, la mostra intitolata “Aurora”

Inizia la nuova stagione di mostre alla Galleria Arte Cavour esponendo le illustrazioni dell’artista Maurizio Gemelli, realizzate per il libro Aurora. Le illustrazioni sono realizzate in gouache acquerellata e matita su cartoncino. Gemelli ha rappresentato una Messina fantasy in un medioevo surreale ma con soggetti attuali. L’uso delle luci e dei colori vividissimi danno enfasi ad un viaggio nella fantasia dedicato a persone di ogni età, facendo perno soprattutto sui bambini e al mondo incantato dell’infanzia. Le tavole sono collegate in ordine sequenziale seguendo il viaggio della principessa Aurora alla ricerca della salvezza per la città di Zancle (Messina). I luoghi messinesi rappresentati sono: Duomo di Messina, Ganzirri, Torre Faro, Santo Saba, Colli San Rizzo, Borgo pantano e tanti altri.

Al vernissage saranno presenti l’editore Pierangelo Giambra e la scrittrice Noemi Florio. Gli eventi interni e le interviste dei giorni successivi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale facebook della galleria: https://www.facebook.com/ArteCavour. In ottemperanza al Dpcm correntemente in vigore e per la salvaguardia della salute l’ingresso sarà senza limitazioni per chi esibisce il green pass. “Aurora” rimarrà aperta fino al 23 ottobre. La mostra osserverà i seguenti orari di visita: da lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle 20.00.

Organizzazione:

Direttore Paolo Accordino

Direttore artistico Maurizio Gemelli

Galleria “Arte Cavour”

Corso Cavour 119 – Messina – 98122

Inaugurazione 8 ottobre 2021 ore 18

Esposizione 8 ottobre – 23 ottobre 2021

Orari di visita:

Da lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle 20.00.

Ingresso Gratuito