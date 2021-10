Messina, Executive Master in Digital Marketing: previste 10 borse di studio, una intitolata alla memoria di Aurora De Domenico

11 Ottobre 2021 10:51

Executive Master in Digital Marketing: domani la presentazione al Palazzo camerale Previste 10 borse di studio, una delle quali intitolata alla memoria di Aurora De Domenico

Si terrà domani 12 ottobre alle 10.30, nella sala Consulta della Camera di commercio, la conferenza stampa di presentazione della I edizione dell’Executive Master in Digital Marketing, promosso dall’Ente camerale in collaborazione con Camera203. Dieci le borse di studio che la Camera di commercio mette a disposizione per gli studenti del master, una delle quali intitolata alla giovanissima Aurora De Domenico, la quattordicenne messinese vittima di un incidente stradale nel 2019.

Con docenti di fama internazionale e un programma di 140 ore formative teorico-pratiche, l’Executive Master in Digital Marketing ha l’obiettivo di formare i digital manager: figure professionali capaci di gestire e pianificare un piano di digital marketing in tutti i suoi aspetti teorici e operativi. Alla conferenza stampa prenderanno parte Ivo Blandina e Paola Sabella, presidente e segretaria generale della Camera di commercio; Mauro Facondo, esperto di Digital marketing e docente universitario; Walter D’Amario, docente in Digital marketing all’Università “G. D’Annunzio” e direttore del master “GoGoAcademy”.