Messina, è morto Samuele Mussillo: lo storico meteorologo della città stroncato da un infarto

8 Ottobre 2021 00:15

E’ morto a Messina questa sera il noto meteorologo Samuele Mussillo: stroncato improvvisamente da un infarto fulminante

E’ morto questa sera a Messina Samuele Mussillo, storico meteorologo peloritano molto apprezzato in città. Mussillo è stato stroncato da un infarto fulminante pochi minuti prima delle 23:00: inutile la corsa al Papardo, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La notizia della morte dello stimato esperto meteo di Messina ha sconvolto la città che era molto legata al divulgatore scientifico che si occupava da sempre delle previsioni del tempo per l’area dello Stretto. Mussillo, molto impegnato nel sociale e in una congregazione religiosa di cui era pastore, aveva solo 62 anni e lascia la moglie Luisa, le tre figlie Jole, Gaia e Melissa e tantissimi amici. Era un uomo molto gentile ed educato che riusciva ad entrare nei cuori non solo dei suoi spettatori, ma anche di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche semplicemente per pochi minuti.

Il Comune sta valutando la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali, che non è ancora ovviamente stato stabilito.

La Redazione di StrettoWeb si unisce al dolore della famiglia.