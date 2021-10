Messina, è morto Samuele Mussillo: “un’icona della messinesità, assolutamente da ricordare”

8 Ottobre 2021 13:14

Messina, l’Associazione Radici: “l’improvvisa scomparsa di Samuele Mussillo ci lascia attoniti, così come riteniamo lo siano tutti i cittadini messinesi che hanno appreso di questa triste notizia per la città”

“L’improvvisa scomparsa di Samuele Mussillo ci lascia attoniti, così come riteniamo lo siano tutti i cittadini messinesi che hanno appreso di questa triste notizia per la città”. E’ quanto scrive in una nota l’Associazione Radici. “Ed è per questo che, considerando il caro Samuele un vero e proprio simbolo della messinesità, così come lo è stato per esempio il nostro Mino Licordari, la nostra Associazione ritiene che, superata questa triste fase del distacco, l’Amministrazione debba individuare un luogo, non necessariamente uno spazio aperto visti i vincoli temporali del Regolamento sulla Toponomastica, che possa ricordare ed onorare la sua memoria. Un luogo, per esempio, potrebbe essere quello di intitolare la sede del COC, il centro comunale di protezione civile, proprio per la sua parziale correlazione col preziosissimo servizio di annuncio delle previsioni del tempo che Mussillo ha svolto per anni per l’intera comunità messinese. Grazie di cuore Samuele, ed arrivederci”, conclude.