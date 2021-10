Messina, due navi Blu Jet ferme da giorni al Porto: “fermo immediato fino a nuova data”

14 Ottobre 2021 18:15

Due navi della Blu Jet, Eurofast e Princess of Dubrovnik, sono ferme da giorni al Porto di Messina per una decisione dei vertici della compagnia

Dall’8 ottobre, due navi Blu Jet sono ferme al porto di Messina. Due mezzi in meno, dunque, tra quelli a disposizione per attraversare lo Stretto più volte al giorno e che non agevolano di certo i movimenti frequenti da una sponda all’altra. La decisione è arrivata qualche giorno fa direttamente dai “piani alti” della stessa Blu Jet: “fermo immediato fino a nuova data” delle navi Eurofast e Princess of Dubrovnik dopo un esposto di Cgil e Uil. Al momento, le navi rimaste ad effettuare le tratte sono Tindari, Selinunte, Salerno Jet e Nautilus.