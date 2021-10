Messina: domenica “Vacciniamoci Insieme” al centro commerciale Tremestieri

7 Ottobre 2021 11:26

Covid: anche il Centro Commerciale Tremestieri vuole dare il suo personale contributo per sostenere a Messina la campagna di vaccinazione

Anche il Centro Commerciale Tremestieri vuole dare il suo personale contributo per sostenere a Messina la campagna di vaccinazione. All’insegna dello slogan “Vacciniamoci Insieme” ha organizzato per domenica 10 ottobre un Open Day nel corso del quale fra le 10,00 e le 13,00 e nel pomeriggio fra le 16,00 e le 19,00 i visitatori potranno vaccinarsi presso la postazione attrezzata che sarà allestita dall’Asp di Messina. Le vaccinazioni sono libere, ma chi lo desidera può anche prenotarsi chiamando il 347.8651022 oppure inviando una mail a info@centrocommercialetremestieri.com. Inoltre, per rispondere alle sempre numerose domande di “salute” dei cittadini la direzione del Centro ha previsto, sempre per domenica 10 ottobre, la presenza di alcune associazioni e alcuni specialisti per fornire informazioni su alcune patologie.

Fra gli altri saranno presenti l’Associazione Giovanile Giovani Diabetici, la dott.ssa Luisa Barbaro ginecologa e sessuologa che offrirà consulenze alle donne sui problemi della menopausa, prevenzione del tumore al seno e consigli per prevenire l’osteoporosi, i dott. Sfravara e Scopelliti per il controllo dell’udito, il medico di famiglia dott. Andrea Alvaro e la Palestra Lions che con i suoi istruttori proporrà linee di lavoro specializzate nel Fisio – Fitness e protocolli di base fondati sull’allenamento per analizzare una serie di problematiche sia traumatiche che posturali.

Durante il Vax Day ed in altre prossime iniziative il Centro Commerciale Tremestieri continuerà a sostenere la raccolta fondi in favore del piccolo Morgan Bertolami, il 16enne di Messina affetto da tetraparesi spastica causata da una asfissia connatale. L’obiettivo è quello di consentire a Morgan una vita più comoda e dignitosa e di poter utilizzare le proprie gambe grazie ad un costosissimo ausilio che gli permetterebbe di avere una alternativa alla sedia a rotelle. Questo ausilio è un è un esoscheletro cibernetico il cui costo si aggira sui 200.000 Euro e che purtroppo non è possibile acquistare con aiuti statali o convenzioni. La raccolta in favore di Morgan è iniziata due anni fa e prosegue ancora grazie alla sua famiglia, i volontari e tanti benefattori.