Messina: domani seduta d’urgenza del Consiglio comunale

21 Ottobre 2021 16:19

Messina: per domani, venerdì 22 ottobre, alle ore 16, è stata convocata una seduta d’urgenza del Consiglio comunale

Per domani, venerdì 22 ottobre, alle ore 16, è stata convocata una seduta d’urgenza del Consiglio comunale di Messina per trattare la tematica relativa alla ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 474 del 24/08/2021 avente ad oggetto “variazione urgente Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 c. 4 TUEL”. Nell’odierna seduta ordinaria é caduto il numero legale e la sessione consiliare é decaduta a seguito della richiesta di verifica del numero legale nel corso della trattazione del predetto provvedimento.