3 Ottobre 2021 20:46

Messina: domani l’inaugurazione del centro di accoglienza “Mai più ultimi” nell’area della Stazione Centrale alla presenza del sindaco De Luca

Domani, lunedì 4, alle ore 10, alla presenza del Sindaco di Messina, Cateno De Luca, dell’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e di autorità militari, civili e religiose sarà inaugurato il centro “Mai più ultimi” sito in piazza della Repubblica angolo Via Calabria. Si tratta di un centro dedicato al contrasto della povertà e della marginalità estrema, nel quale oltre alla presa in carico sociale saranno offerti altri servizi dalla distribuzione di cibo e beni ad attività di ascolto e ricreativo erogati direttamente dall’Amministrazione comunale anche attraverso l’Azienda Speciale Messina Social City e le organizzazioni del volontariato. “La posizione vantaggiosa del centro, prospiciente l’area della Stazione Centrale, va ad implementare – sottolinea l’Assessore Calafiore – quanto già esistente nella cornice del quadrilatero interessato da tali attività e, in attuazione dell’obiettivo di disporre di sistemi strutturati di intervento sociale per il contrasto alla povertà estrema, sarà presente anche una Unità di strada, finanziata dal Pon Metro all’interno del Progetto Strada Facendo ‘Mai più ultimi’, al fine di facilitare l’attività di ricerca e contatto con le persone che necessitano di aiuto”. Il modello strategico integrato è finalizzato prevalentemente a promuovere sul versante organizzativo e metodologico un’azione trasversale sulle diverse dimensioni che alimentano la condizione di povertà.