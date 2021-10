Messina, decima edizione delle Giornate FAI d’Autunno: giovedì 14 conferenza stampa di presentazione a Palazzo Zanca

12 Ottobre 2021 10:37

Giovedì 14 ottobre la conferenza stampa di presentazione della decima edizione delle Giornate FAI d’Autunno presso Palazzo Zanca

Giovedì 14, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Enzo Caruso, il Direttore del Dipartimento Militare colonnello Alfonso Zizza, il Capo delegazione FAI Giulia Miloro ed il Capogruppo FAI giovani Giuseppe Bonaccorsi illustreranno la decima edizione delle Giornate FAI d’Autunno. L’edizione 2021, dedicata ad Angelo Maramai, già Direttore generale del FAI, prevede sabato 16 e domenica 17 visite a contributo libero in 600 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in 300 città d’Italia. Tra questi 42 beni delle Forze Armate in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto. A Messina sarà aperto il Dipartimento Militare di Medicina Legale (ex Ospedale Militare). L’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione sono consultabili su www.giornatefai.it.