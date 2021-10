Messina, dal 29 ottobre il Teatro Vittorio Emanuele ospiterà la mostra “Emozioni” di Maria Teresa Giunta 

27 Ottobre 2021 15:55

A partire dal 29 ottobre, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospiterà la mostra “Emozioni” di Maria Teresa Giunta

Alle ore 18,00 di venerdì 29 ottobre, nel nuovo spazio espositivo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nell’ambito del progetto “L’Opera al Centro” curato da Giuseppe La Motta, verrà inaugurata la mostra “Emozioni” di Maria Teresa Giunta. All’inaugurazione saranno presenti il presidente Orazio Miloro, Il Sovrintendente Gianfranco Scoglio e i consiglieri di amministrazione Giuseppe Ministeri, e Nino Principato.

L’artista, nasce a Castroreale e si trasferisce a Milazzo, che diventa luogo di ispirazione per il suo progetto artistico. Reduce dalla mostra internazionale di Venezia curata dallo storico dell’arte Giorgio Gregorio Grasso, la Giunta torna a Messina con la mostra “Emozioni”, una personale dove l’artista presenta circa 40 opere in olio e acrilico che raccontano con la sua visione sincera, frammenti di una natura che ci riportano ad un sentimento di serenità e di quiete. “Quando osserviamo un paesaggio spesso lo giudichiamo in modo superficiale, bello, brutto, accogliente, ostile e non ci accorgiamo che invece lui ci parla, è sincero, a differenza di noi uomini non indossa una maschera e ci mostra la sua anima”.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, escluso il lunedì, dal 29 ottobre al 9 novembre 2021 nelle fasce orarie 10.00/12.30 – 16.00/19.00.