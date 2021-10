Messina, dal 23 ottobre al 5 novembre la mostra d’arte “Senza nulla a pretendere”  [GALLERY]

22 Ottobre 2021 10:45

Dal 23 ottobre al 5 novembre, presso la Galleria Spazioquattro Incontri d’Arte di Messina, sarà attiva la mostra “Senza nulla a prtetendere”

Inizierà sabato 23 ottobre 2021 l’attività espositiva dell’associazione culturale “Spazioquattro” che si accinge, con grande entusiasmo, a iniziare il proprio percorso con il primo evento artistico, nella sede completamente rinnovata, di via Ghibellina 10, a Messina. Si inaugurerà la mostra personale dell’artista Antonello Bonanno Conti dal titolo, “Senza nulla a pretendere”, dove il titolo svela il modo disinvolto con cui l’artista si propone al pubblico.

Aprire una nuova galleria d’arte, oggi, in tempi di evidente crisi culturale, soprattutto nella nostra città, può costituire l’equivalente di una sfida, in realtà vuole essere un gesto di speranza per una futura ripresa della creatività dopo la pandemia. I quattro soci fondatori, Antonio Giocondo, Massimo Di Prima, Rocco Luvarà e la giovanissima Valentina Giocondo, si sono affidati alla creatività di Bonanno Conti per tagliare il nastro della nuova luminosa galleria dove l’artista si presenterà con una varietà di opere, 18 in tutto, che evidenziano la necessità di una ricerca continua di nuovi materiali, utili a soddisfare il suo bisogno di creare sogni e idee. Instancabile e fantasioso ci propone anche dei piccoli “gioielli luccicanti” colorati, con un sottile richiamo alla sicilianità, dove la presenza dell’uomo completa le composizioni che risultano sempre equilibrate.

La mostra rimarrà disponibile al pubblico fino al 5 novembre, dal lunedì al sabato dalle ore 16:30 alle 20:00 e la domenica dalle 10:30 alle 12:30.