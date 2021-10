Messina, telecamere inchiodano cittadino scaricare rifiuti in strada: De Luca lo ridicolizza e la Polizia gli sequestra il mezzo [VIDEO]

11 Ottobre 2021 12:09

“Complimenti allo zozzone e complimenti anche a quelli che vedono e se ne fregano”, commenta il Sindaco di Messina sui social

Beccato dalle telecamere a scaricare mobili in strada come se nulla fosse. Non se la vedrà bene un cittadino di Messina, filmato e ridicolizzato dal Sindaco Cateno De Luca sui social. Come si apprende dalle parole del primo cittadino, la Polizia Municipale ha già multato l’uomo e sequestrato il mezzo con il quale ha compiuto l’illegalità. “Telecamere in azione: dove ca**o vai zozzone!? Qui siamo a Valle degli Angeli, e sono le ore 19,15 di ieri. Questo incivile ferma la macchina e comincia a scaricare porte di legno e altri pezzi di mobili. Sopraggiunge dietro di lui un’altra macchina che, come se ciò che vede fosse la cosa più naturale del mondo, fa una piccola manovra e passa oltre. Complimenti allo zozzone e complimenti anche a quelli che vedono e se ne fregano! Avevamo detto che stavamo installando le telecamere in tutti i punti caldi, e abbiamo mantenuto la parola! Attenzione zozzone e vigliacco, ogni mattina pubblicherò un video. Il prossimo potresti essere Tu! Ovviamente la Polizia Municipale sta procedendo a notificare la multa e chiedere il sequestro del mezzo…”, ha affermato il Sindaco. Da questo punto di vista, l’Amministrazione Comunale aveva avvertito che ci sarebbe stato un aumento dei controlli. Solo pochi giorni fa, infatti, l’assessore e avvocato Dafne Musolino aveva annunciato l’installazione di 30 telecamere (oltre le 40 già esistenti) nei punti “caldi” dove spesso si creano discariche abusive.