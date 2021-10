8 Ottobre 2021 12:31

Messina: chiusura al transito di due tratti delle strade provinciali agricole da contrada Malasà al ponte Dinarini. Le interdizioni saranno in vigore dall’11 al 20 ottobre 2021

La III Direzione “Viabilità” della Città metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito, dall’11 al 20 ottobre 2021, di due tratti delle strade provinciali agricole: il primo riguarda la via di collegamento della contrada Malasà, nel Comune di Castroreale, con il Ponte Dinarini, nel Comune di Mandanici, tra il Km. 15+050 ed il Km. 15+350, nel tratto tra Piano Margi e l’innesto con la strada provinciale agricola “’Dinnamare” in località Pizzo Ratteddu, per l’esecuzione delle indagini geognostiche che saranno realizzate dall’11 al 14 ottobre; il secondo tratto ricade nella strada provinciale agricola di collegamento del Ponte Dinarini a Pizzo Mualio, tra il Km. 2+000 ed il Km. 6+000, con inizio della progressiva dal Ponte Dinarini, per l’esecuzione delle indagini geognostiche che saranno effettuate dal 15 al 20 ottobre 2021. L’ordinanza di chiusura si è resa necessaria per evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità, in ragione delle limitate dimensioni del piano viabile e dell’ingombro della perforatrice che impegnerà l’intera sezione stradale nei punti di indagine. Le indagini in questione sono relative al servizio attinente all’architettura e all’ingegneria afferente alle prestazioni specialistiche integrative per la progettazione definitiva comprensive di relazione geologica definitiva della valutazione di incidenza, nonché alla esecuzione di indagini geognostiche e rilievi nell’ambito del gruppo di progettazione misto, formato da dipendenti aventi adeguata professionalità e tecnici esterni, inerenti al progetto Panoramica “Castroreale – Monti Peloritani” collegamento e messa in sicurezza – Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Messina FSC 2014-2020 Area tematica 4 turismo e cultura – tema prioritario 4.3 valorizzazione delle risorse naturali – intervento strategico: valorizzazione risorse ambientali.