“Raggiungere Messina è diventato impossibile”: il deputato Germanà chiede potenziamento della tratta ferroviaria con Catania

26 Ottobre 2021 12:30

Caos sull’Autostrada A18 Messina-Catania dopo la caduta di un grosso masso a causa del maltempo

Il maltempo di questi giorni ha messo a dura prova la Sicilia. Ieri il tratto tra Roccalumera e Tremestieri dell’autostrada A18 Messina-Catania è stato chiuso dopo che un masso di oltre 200 kg si è staccato dal costone finendo sulla carreggiata. Le autorità hanno quindi deviato il traffico e spostato il tragitto sulla strada statale, che vede già lunghi incolonnamenti e code chilometriche che si aggiungono ai tratti interrotti a doppio senso per lavori in corso interminabili. Tra l’altro numerosi mezzi pesanti hanno riscontrato problemi e si sono trovati bloccati nelle curve del percorso. Per contestare questa situazione si è espresso Nino Germanà, deputato siciliano della Lega: “raggiungere Messina sta diventando quasi impossibile. È necessario rafforzare in tutti i modi la tratta tra i due capoluoghi di provincia: per questo ho già contattato i vertici di Trenitalia affinché, dopo una verifica sul personale e i mezzi disponibili, il problema sia risolto il prima possibile e siano potenziate le corse delle ferrovie. Ci auguriamo che la Regione Sicilia, cui spetta l’ultima parola per lo stanziamento dei fondi aggiuntivi, valuti questa soluzione come la più efficace e la attui”.