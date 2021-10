Messina-Campobasso 1-0, che gol di Adorante: l’attaccante manda in vantaggio i peloritani! – LIVE

31 Ottobre 2021 14:32

Messina-Campobasso in diretta su StrettoWeb: formazioni ufficiali, cronaca testuale, tabellino e, al termine, ricco post gara con pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Occasione per “respirare” o brutta trappola? La risposta sarà alle 16.30 circa. Il Messina torna tra le mura amiche dopo la sconfitta in casa della Juve Stabia, ma ospita una squadra che – seppur diretta concorrente – fuori casa è una macchina quasi perfetta. 10 punti dei 15 conquistati dal Campobasso, infatti, sono lontani dal Molise e se si prende in considerazione il solo cammino in trasferta sarebbe addirittura seconda posizione. Massima attenzione, dunque, ma Ezio Capuano lo sa bene e lo ha fatto notare in conferenza stampa. Fischio d’inizio del match del San Filippo è alle 14.30. Aggiornamenti in tempo reale, su StrettoWeb, con formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, al termine, ricco post gara con pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Messina-Campobasso, la cronaca testuale live

34′ – IL MESSINA PASSA IN VANTAGGIO alla prima vera occasione della partita! Il solito Adorante la mette dentro dopo una grande giocata in area. Responsabilità del portiere ospite. Ma la gara si sblocca.

34′ – Cambio anche per il Messina, tegola per Capuano: infortunio per Vukusic, entra Balde e si piazza al fianco di Adorante.

31′ – Magri per Menna: cambio forzato per il Campobasso alla mezz’ora.

23′ – Gara sempre molto bloccata e noiosa: tanti duelli, tanta fisicità, nessuna emozione. Al momento, andamento simile all’ultima sfida interna del Messina contro la Vibonese, anche se questo Campobasso sa colpire in trasferta.

12′ – La gara non decolla: ancora nessuna occasione né da una parte e né dall’altra.

1′ – Partiti! E’ cominciata Messina-Campobasso.

PRIMO TEMPO

Messina-Campobasso, le formazioni ufficiali

MESSINA: Lewandowski, Morelli, Celic, Carillo, Fazzi, Gonçalves, Damian, Simonetti, Fofana, Adorante, Vukusic.

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace, Candelori, Bontà, Tenkorang, Vitali, Rossetti, Liguori.