Messina-Campobasso, Capuano euforico: “l’abbiamo preparata benissimo, merito dello staff e dei ragazzi”

31 Ottobre 2021 17:07

Messina-Campobasso è terminata: al fischio finale, direttamente dalla sala stampa del San Filippo, le parole dell’allenatore dei siciliani Ezio Capuano

“Noi sapevamo pregi e difetti di questa squadra, la migliore fuori casa. Siamo stati bravi a mettere un giocatore in più in fase di possesso, l’abbiamo preparata bene, merito dello staff e dei ragazzi”. E’ soddisfatto il tecnico del Messina Ezio Capuano dopo la vittoria interna contro il Campobasso. “Nella ripresa – prosegue – abbiamo avuto qualcosa che nel calcio succede poche volte: un calciatore che subentra a uno infortunato si infortuni a sua volta. Siamo stati costretti ad abbassarci anche perché loro hanno iniziato ad alzare la palla. Da sottolineare l’abnegazione e la voglia di non prendere gol, la squadra è andata oltre la fatica, al limite dello strapazzo. La partita di Simonetti è stata stoica, quella dei difensori non ne parliamo. Adorante? Sa fare gol difficili, quando impara a fare anche quelli facili…”.

Sempre sui singoli: “Gonçalves al posto di Sarzi Puttini ha pagato? L’allenatore deve avere consapevolezza e convinzione delle scelte, alcune possono anche essere impopolari, ma se quella scelta ti viene premiata sul campo non vuol dire che sei fortunato, ma bravo. Checché ne dicano altri sulle squadre di Capuano difensivisti, noi andiamo a prendere le squadre alte. Abbiamo lavorato affinché la difesa si aprisse”.