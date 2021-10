Messina-Campobasso, Capuano alla vigilia: “chi dice di non guardare la classifica è ipocrita, mente a sé stesso”

30 Ottobre 2021 16:17

Le parole del tecnico del Messina Ezio Capuano alla vigilia del match di domani pomeriggio (ore 14.30) contro il Campobasso

“Il Campobasso fuori casa ha fatto meglio di tutti. Ha delle certezze e in settimana abbiamo provato a toglierle, lavorando su quelle che sono le loro caratteristiche. Sono sbarazzini, davanti hanno gente di gamba, che pressa continuamente e quando riparte è molto brava”. Ezio Capuano presenta così, in conferenza stampa, il match tra il Messina e i molisani, in programma domani alle 14.30. L’allenatore, a chi gli chiede se sta guardando la classifica, risponde che “chiunque dice di non guardare la classifica è ipocrita, dice una bugia soprattutto a sé stesso. E’ ovvio che la guardo ma non sono preoccupato. Io seguo la crescita di questa squadra ed è esponenziale”.

Ancora sulla partita di domani: “sono convinto che faremo una buona gara, poi il risultato prescinde molto dagli episodi. A Castellammare penso si sia giocato bene, anche da un punto di vista tattico, ma gli episodi l’hanno indirizzata. Ho avuto una settimana piena per preparare la gara e questo è più facile per qualsiasi allenatore, per questo penso che ci saranno dei miglioramenti. Celic? Pienamente recuperato e deciderò se mandarlo in campo. Per Gonçalves non so, ma sicuramente è pronto per poter giocare. Il 3-5-2 è un sistema di gioco che può esser fatto con giocatori in fase difendente, non rischiando, coprendo l’ampiezza e facendo densità centrale. Penso di conoscerlo a menadito perché ho fatto anche una tesi di Laurea 12 anni fa su questo modulo, quando in pochi lo utilizzavano. Se invece i due quinti hanno caratteristiche di inserimento, o comunque più offensivo, è un’altra cosa. Catania, se addestrato bene, può essere un’ottima mezz’ala”.

Sul tifo: “dobbiamo aiutare un Messina in difficoltà, che ha fatto la storia con la Serie A ma che è finita nel dimenticatoio con il dilettantismo. Il Messina è come un bambino piccolo che ha qualche problema e deve essere sostenuto a cominciare a camminare dalla mamma, e quella mamma sono i tifosi. Sono convinto che non ci sarà il pienone ma che chi c’è ci aiuterà”.