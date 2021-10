Messina, al via le attività sportive della SSD UniMe: tutte le info, i corsi da seguire e i contatti utili

14 Ottobre 2021 16:31

Messina, prendono il via le attività sportive della SSD Unime: tutte le info

Al via le attività sportive della SSD UniMe alla Cittadella universitaria e alla palestra di Palazzo Mariani. Sarà possibile seguire corsi di Baseball, Basket, Calcio, Ginnastica Artistica, Hockey, Nuoto, Pallanuoto, Softball, Tennis e Volley e fruire della Sala pesi e della Piscina per il Nuoto libero. Inoltre, si potranno frequentare lezioni di Equitazione, Fitness ( Walking, TRX, Jazzercise, Zumba, Spinning iron, Total body, G.A.G., Calestenics, Funzionale, Pilates, PNT, Calisthenics) e Fitness in acqua (Hidrobike e Acquagym).

Ogni attività verrà svolta nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid attualmente vigenti. Per info, costi e prenotazioni è possibile contattare i numeri telefonici: 0906764679/0906764682 (Cittadella) e 0906764683 (Palazzo Mariani) oppure scrivere all’indirizzo e-mail ssdunime@unime.it.