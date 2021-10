Messina, aggiudicati i servizi per “assistenza all’autonomia e comunicazione” e “igienico-personale” per gli studenti disabili

8 Ottobre 2021 15:59

Aggiudicati i servizi per “assistenza all’autonomia e comunicazione” e “igienico-personale” per gli studenti disabili di Messina: i servizi avranno inizio il 18 ottobre 2021

La I Direzione “Servizi generali e politiche di sviluppo economico e culturale” Servizio “Politiche sociali, del lavoro, dello sport, giovanili e occupazionali” della Città metropolitana di Messina ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione e di quello di assistenza igienico-personale servizio “integrativo” a supporto delle scuole superiori, per gli studenti disabili gravi residenti nella provincia di Messina. Entrambi i servizi sono stati aggiudicati alla Società Cooperativa Sociale Genesi di Roma ed avranno inizio dal 18 ottobre 2021, per un periodo di quattordici settimane. La Società Cooperativa Genesi di Roma ha proposto un’offerta di ribasso del 15 % sull’importo a base d’asta, per un complessivo importo contrattuale di euro 2.069.458,65 ( di cui € 98.545,65 per Iva 5%).