Messina, acqua “color fogna” dai rubinetti del quartiere Lombardo. Una cittadina esasperata: “ci sono gli estremi per denunciare”

24 Ottobre 2021 11:48

Dai rubinetti del quartiere Lombardo di Messina l’acqua viene fuori con un particolare colore fra il giallognolo e il marrone. La segnalazione di una cittadina indignata pronta alla denuncia

Aprire i rubinetti della propria abitazione per lavarsi e scoprire che, vista la qualità l’acqua che ne fuoriesce, forse sarebbe meglio restare “sporchi”. Impossibile seguire le basilari norme igieniche nelle abitazioni del quartiere Lombardo di Messina nel quale l’acqua viene fuori dai rubinetti di un colore poco rassicurante che spazia fra giallognolo e marrone. Un colore che ricorda la fogna. Una cittadina indignata scrive alla redazione di StrettoWeb per segnalare la situazione: “questa è la acqua che da ieri esce dai rubinetti del quartiere Lombardo di Messina. Dopo vari tentativi, sabato l’Amam ha risposto che erano stati fatti dei lavori e si sarebbe provveduto al ripristino. Oggi, domenica, la situazione non è cambiata. Gli estremi per una denuncia ci sono tutti. Chiaramente oggi il telefono dell’ufficio guasti non risponde“. Dopo la segnalazione, nella tarda mattinata, l’Amam ha provveduto a ricontattare la cittadina spiegando la natura del problema.