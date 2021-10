Messina: a due giuristi messinesi un prestigioso Premio Internazionale

18 Ottobre 2021 14:02

Messina: al prof. Alessandro Morelli e al prof. Oreste Pollicino è stato riconosciuto il prestigioso Senior Scholar Prize

Al prof. Alessandro Morelli e al prof. Oreste Pollicino è stato riconosciuto il prestigioso Senior Scholar Prize, un premio internazionale assegnato dall’American Society of Comparative Law, associazione americana che promuove gli studi scientifici nelle materie del diritto straniero, comparato e internazionale. Il premio è stato assegnato per un articolo apparso sull’American Journal of Comparative Law nel 2020, sul tema del linguaggio metaforico nella giurisprudenza delle Corti supreme relativa alla tutela dei diritti fondamentali in Internet. L’American Journal of Comparative Law è la rivista leader nel settore degli studi giuridici comparati e transnazionali americani. È stata ospitata in passato da istituzioni come la UC Berkeley School of Law, la Columbia Law School, la University of Michigan Law School e attualmente ha sede congiuntamente nel Centro di diritto della Georgetown University e nella Facoltà di Giurisprudenza della McGill University. I due docenti frequentavano insieme il Liceo classico “Francesco Maurolico” e si sono poi laureati entrambi in Giurisprudenza nell’Ateneo messinese. Da allora hanno seguito percorsi diversi, ma accomunati dalla passione per lo studio del diritto. Morelli è ora professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e coautore di manuali di diritto pubblico e regionale, è direttore di una rivista di diritto delle autonomie territoriali e componente degli organi direttivi di altre importanti riviste giuridiche. Dirige, inoltre, il Centro “Messina University Press” nell’Ateneo messinese. Pollicino è professore ordinario di Diritto costituzionale nel Dipartimento di Studi giuridici dell’Università Bocconi di Milano. Direttore di varie riviste giuridiche e anch’egli autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea dei diritti fondamentali.