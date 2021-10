31 Ottobre 2021 20:46

Messina, anche domani e dopodomani Hub e centri vaccinali aperti

Domani 1 novembre, Solennità di tutti i Santi, e il 2 novembre, commemorazione dei defunti, tutti gli Hub e Centri vaccinali di Messina e provincia saranno aperti. Lo ha deciso il commissario Covid 19 di Messina prof. Alberto Firenze per permettere, anche in questi giorni, la vaccinazione ai cittadini. Resteranno aperti anche l’ Hub Fiera e il PalaRescifina a Messina, Villa Ragno ed ex Aias nella zona ionica, di recente chiusi per il maltempo.