29 Ottobre 2021 20:03

Nel maxi tamponamento sono rimasti coinvolti circa 15 veicoli

Un maxi tamponamento si è verificato nella tarda mattinata sull’autostrada A30 Caserta-Salerno e precisamente tra gli svincoli di Castel San Giorgio e Nocera-Pagani in direzione Caserta. Nell’incidente, avvenuto in un tratto in galleria, sono rimasti coinvolti circa 15 mezzi tra veicoli leggeri ed un mezzo pesante. La strada ha subito parecchi disagi ed è stata ripristinata dopo qualche ora.