Il calabrese Mauro Venulejo eletto Segretario generale della Filca Cisl (edili) Emilia Romagna

11 Ottobre 2021 21:56

Tonino Russo, Segretario generale Cisl Calabria: grazie per quanto ha dato alla Cisl calabrese nel sindacato degli edili. Auguri per il nuovo impegno

Mauro Venulejo, cosentino, è il nuovo Segretario generale della Filca Cisl dell’Emilia Romagna, eletto nei giorni scorsi dal Consiglio generale regionale della federazione degli edili Cisl, la Filca appunto.

Il nuovo impegno per il cinquantenne sindacalista calabrese (nato a Cosenza), giunge dopo una lunga militanza cislina durante la quale ha ricoperto incarichi importanti: tra l’altro, quelli di Segretario della Filca provinciale di Cosenza dal 2009 e di Segretario generale della Filca Cisl Calabria dal 2014 a quest’anno.

“L’esperienza sindacale di Mauro Venulejo – afferma Tonino Russo, Segretario generale di Cisl Calabria – lo ha portato oggi, dopo anni di impegno nella sua e nostra terra, a spendere le sue energie e la sua esperienza al servizio dei lavoratori dell’edilizia in una regione dalle solide e radicate tradizioni sindacali come l’Emilia Romagna. Nella certezza che anche nel territorio in cui è stato ora chiamato darà un contributo incisivo nel suo servizio al mondo del lavoro, lo ringrazio a nome di tutta la Cisl calabrese per quanto ha realizzato nella nostra regione e gli rivolgo un caloroso augurio di buon lavoro con un grande in bocca al lupo”.