Messina, primo congresso federazione chimici: Maurizio Petrella eletto nuovo segretario provinciale [GALLERY]

Maurizio Petrella è il nuovo segretario provinciale della Federazione Ugl Chimici di Messina. L’elezione è avvenuta durante il primo Congresso territoriale che si è svolto nel fine settimana a Palazzo D’Amico a Milazzo. Ad affiancarlo, il neo vicesegretario Carmen Italico. Durante il Congresso elettivo, inoltre, sono stati rinnovati tutti gli altri componenti del direttivo provinciale. Presente alla riunione sindacale il segretario regionale Ugl Sicilia, Giuseppe Messina.

In apertura dei lavori, il responsabile Ugl del Dipartimento strutture aeroportuali e programmazione infrastrutturale, Ninni Petrella, ha voluto ringraziare le autorità e i rappresentati sindacali presenti: il sindaco di Milazzo, Pippo Midili; il parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana, Pino Galluzzo; Ella Bucalo, parlamentare alla Camera dei deputati e altri esponenti politici locali. Sono intervenuti, anche, il segretario provinciale dell’Ugl di Messina Antonino Sciotto; il segretario nazionale della Federazione Chimici del sindacato Michele Polizzi; il segretario provinciale Ugl di Gela e Caltanissetta, Andrea Alario e Cosimo Giannetto, responsabile dipartimento Caccia e Florovivaismo dell’Ugl Sicilia.

“In questo week end un’altra pagina di Ugl è stata scritta proprio nella mia Milazzo – commenta Ninni Petrella – faccio un grosso ‘in bocca al lupo, w il lupo’ al nuovo direttivo provinciale della Federazione Chimici. Ci sono tanti temi importanti da affrontare a fianco dei lavoratori. Siamo pronti, a cominciare dalle prossime elezioni Rsu nella Raffineria di Milazzo”.

Per il segretario provinciale dell’Ugl, Antonino Sciotto, il congresso della Federazione Chimici conferma che “la nostra Ugl sta crescendo in maniera capillare e propositiva nel comprensorio messinese”.

“Con soddisfazione ho rilevato i grandi progressi del sindacato nel capoluogo e nella provincia di Messina e ho riscontrato che, anche a Milazzo, si è strutturata la categoria dei Chimici”, afferma il segretario regionale del sindacato Giuseppe Messina”, il quale ha ringraziato Petrella per il lavoro svolto in questi anni e che ha portato alla nascita della Federazione del comparto nella provincia di Messina.

“Ho raccolto le testimonianze dai dirigenti ed iscritti intervenuti durante i lavori congressuali – continua il segretario Messina – che hanno espresso soddisfazione per come viene sostenuta l’azione sindacale, a dimostrazione di quanto sia riconosciuto sul territorio il ruolo strategico dell’Ugl, quale corpo intermedio che opera a tutela dei diritti dei lavoratori in maniera distinta e distintiva. Auguro a Maurizio Petrella e a Carmen Italico, di proseguire l’enorme lavoro sin qui realizzato per rafforzare la presenza territoriale del sindacato”, conclude il segretario regionale dell’Ugl.