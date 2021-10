Matteo Salvini torna in Calabria: domani riunione con i vertici regionali della Lega

17 Ottobre 2021 21:05

Calabria, Saccomanno: “ancora una volta Salvini dimostra il suo attaccamento alla nostra regione”

“Lunedì 18 ottobre Matteo Salvini torna in Calabria ed incontra il partito presso la sede regionale in Catanzaro. Ancora una volta dimostra il suo attaccamento alla nostra regione e l’affetto nei confronti dei calabresi. A seguire conferenza stampa alle ore 16:00 per commentare anche i risultati nazionali”. E’ quanto comunica in una nota il Commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno.