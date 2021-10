Maropati: si è costituita l’associazione culturale “Alioscia”

31 Ottobre 2021 23:29

E’ stata costituita, su impulso dei familiari di Franco Sergio Partigiano “Alioscia”, l’Associazione non a scopo di lucro “Alioscia”. Franco Sergio nacque a Cinquefrondi il 25 Dicembre del 1919 e qui crebbe acquisendo i valori della Patria, fino all’età di 13 anni, e poi trasferitosi a Maropati, da dove partì volontario ,a 19 anni, per fare il servizio militare. Uno spirito gioviale, sincero, altruista Franco Sergio, in Libia, salvò un commilitone buttandosi in mezzo alle fiamme a seguito di un incendio al campo militare, subendo gravi ustioni. In seguito rientra al suo corpo a Casale Monferrato in Piemonte e dopo l’8 settembre del 1943,decide di non aderire all’esercito della Repubblica di Salò, entrando nelle formazioni Partigiane della VI Brigata Garibaldi,la quale operava nelle Langhe .Dopo un anno e mezzo di attività partigiana ,Franco Sergio, che aveva assunto il nome di battaglia di Alioscia, personaggio del romanzo i Fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskìj ,viene catturato a Serravalle Langhe dai fascisti e dai tedeschi il 13 Febbraio del 1945 e il giorno successivo,il 14 febbraio,per non aver voluto rivelare i nomi e i luoghi dei partigiani, viene fucilato,all’età di 24 anni, davanti al muro del cimitero di Serravalle Langhe (Cuneo). Franco Sergio è stato dichiarato dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini ”Combattente per la libertà”. Per onorare al meglio e far conoscere la figura di questo “eroe del sud”, i nipoti e i familiari che vivono a Maropati, hanno deciso di costituire una Associazione culturale con lo scopo di ”Promuovere iniziative culturali e di ricerca rifacendosi ai principi dell’Antifascismo e dei dettati Costituzionali”. Inoltre l’Associazione Alioscia è ”Centro permanente di iniziative culturali e si propone come centro di aggregazione sociale, culturale in particolare a favore dei giovani”. Inoltre lo Statuto costitutivo recita ”L’associazione si propone di contribuire alla conoscenza della figura di “Alioscia” Partigiano combattente per la libertà e alla diffusione dei principi democratici, della non violenza, della pace e della solidarietà.” L’associazione si propone di creare centri di elaborazione, con ogni mezzo stampato e audiovisivo e con specifiche iniziative editoriali utili alla diffusione della cultura e dell’Antifascismo.” L’Assemblea dei soci fondatori ha eletto Presidente dell’Associazione Aldo Polisena e Vice Presidente Antonietta Sergio. La sede provvisoria dell’Associazione è a Maropati in via Gabriele D’Annunzio 23. Il Presidente ha dichiarato che “parte da subito una campagna di adesioni e di iniziative in collaborazioni con le Istituzioni e le scuole al fine di contribuire alla crescita culturale della terra di Calabria e per una maggiore conoscenza e diffusione dei Principi posti alla base della Carta Costituzionale”.