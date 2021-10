Maresca torna su Reggina-Parma: “a parte i primi 20 minuti, al Granillo non abbiamo concesso nulla”

27 Ottobre 2021 20:40

Il tecnico del Parma Enzo Maresca, alla vigilia della sfida interna contro il Cittadella, è tornato sullo stop di domenica al Granillo in casa della Reggina

In occasione di Parma-Cittadella di domani, l’allenatore dei ducali Enzo Maresca è tornato a parlare della sconfitta di domenica in casa della Reggina. Al Granillo, a detta del tecnico “i primi 20 minuti hanno condizionato la gara, poi se ti ritrovi sotto e a rincorrere non è mai facile soprattutto in certi campi. Nei restanti 70 minuti la squadra ha creato, non concedendo nulla tranne il contropiede dell’azione del rigore, l’impatto deve essere dunque importante. Dovremo cambiare rispetto a Reggio nei primi 20 minuti, nel secondo tempo abbiamo fatto circa il 70% di possesso palla”.