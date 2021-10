Manifestazioni No Green Pass, Meloni attacca Lamorgese: “quello che è accaduto sabato è stato volutamente permesso, somigliate a un regime”

13 Ottobre 2021 15:47

“E’ stato un calcolo, siamo tornati agli anni più bui, alla strategia della tensione”: la risposta di Meloni al Ministro Lamorgese

“La sua è una risposta offensiva per le forze dell’ordine: le immagini di 7 persone delle forze dell’ordine lasciate a prendere la botte fuori dalla Cgil sono indegne. Una risposta offensiva per i manifestanti pacifici e per il Parlamento, che non è fatto di imbecilli”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, risponde al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese nell’aula di Montecitorio sulle violenze di sabato a Roma. “Lei sapeva e non ha fatto nulla – attacca Meloni – e se fino a ieri potevamo pensare a una sua sostanziale incapacità, oggi sappiamo che quello che è accaduto sabato è stato volutamente permesso. E’ stato un calcolo, siamo tornati agli anni più bui, alla strategia della tensione. Non ci fate lezioni – conclude Meloni – perché la cosa che più sinistramente somiglia a un regime siete voi”.