I No Green Pass invadono Roma, in 10 mila in piazza: tensione con la polizia e sede Cgil assaltata [FOTO]

9 Ottobre 2021 15:42

Grande manifestazione in corso in questo momento a Roma: migliaia di No Green Pass protestano a Piazza del Popolo

Sono in migliaia, lo avevano annunciato. Grande manifestazione in corso in questo momento a Roma, a Piazza del Popolo. A scendere in strada, da tutta Italia, i No Green Pass, coloro che contestano le decisioni del Governo in ottica certificazione verde. Quest’ultima, infatti, dal 15 ottobre verrà resa obbligatoria per tutti i lavoratori, del pubblico e del privato. Una scelta che non è andata giù ai tanti che ritengono questo strumento una forzatura e una limitazione della libertà. In “campo” anche i ragazzi di “Io Apro”, che ormai da mesi si fanno portavoce degli italiani. Presenti tanti personaggi autorevoli, tra cui l’avvocato Carlo Taormina. Da segnalare momenti di tensione con la polizia, con i manifestanti che hanno anche occupato la sede della Cgil. A corredo dell’articolo alcune immagini della protesta.