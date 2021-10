Manifestazione antifascista del 16 ottobre: aderiscono anche i sindacati delle forze dell’ordine

11 Ottobre 2021 16:11

Le Segreterie Nazionali dell’UILPA Polizia Penitenziaria, dell’USIP, USIC e USIF, aderiscono e parteciperanno con proprie delegazioni alla manifestazione indetta a Roma da CGIL – CISL – UIL il 16 ottobre 2021. “Per le Organizzazioni Sindacali del Dipartimento Sicurezza e Difesa della UIL – si legge nella nota – , la manifestazione rappresenta quel baluardo di democrazia in cui le lavoratrici e i lavoratori del nostro Paese si sono sempre distinti come vero antidoto contro ogni forma di violenta prevaricazione. L’azione squadrista messa in atto a danno della sede nazionale della CGIL è un attacco a tutto il Sindacato Confederale e a tutto il mondo del lavoro, che non si può tollerare e che deve essere condannato da tutti coloro che credono nei valori democratici e antifascisti di libertà e solidarietà”.

“Il Dipartimento Sicurezza e Difesa della UIL in tal senso esprime grande solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine che sono rimasti feriti in questa assurda guerriglia urbana, sottolineando al contempo che non è più possibile tollerare che le lavoratrici e i lavoratori in divisa continuino ad essere il capro espiatorio delle pericolose frustrazioni di squallidi personaggi, che inquinano il vivere civile di una società democratica. I valori e i principi espressi dalla nostra Costituzione non sono un opinione, ma rappresentano l’architrave fondamentale di una società dialogante e rispettosa del prossimo, contro ogni forma di arrogante violenza e per questo in antitesi al pensiero fascista”, termina il comunicato.