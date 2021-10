Maltempo a Reggio Calabria, finalmente ripulite le caditoie della rotatoria di San Leo: “evitati i problemi del passato” [FOTO]

25 Ottobre 2021 12:59

Nonostante le piogge molto intense di questa notte, presso la rotatoria di San Leo non c’è stato alcun allagamento, come invece è avvenuto in passato

I cittadini di Reggio Calabria hanno ancora in mente le immagini degli allagamenti presso la rotatoria di San Leo nelle giornate di forte maltempo, che spesso hanno provocato disagi e rischi. Questa volta, come testimoniano le immagini di Giuseppe Falduto, nonostante le intense precipitazioni di questa notte, nell’area non si è verificato alcun problema. “La pulizia fatta da AVR nei giorni scorsi, quella della associazione “ma cu c… zo nda faci fari” e quella prontamente fatta stamattina da Castore/AVR (presumo) ha evitato che accadesse quello che era già accaduto in passato. Basta fare la normale manutenzione e la pulizia delle caditoie per evitare problemi e disastri. Comunque grazie a chi ha prontamente attivato le attività di pulizia”, scrive il titolare del Centro Commerciale Porto Bolaro. Il noto imprenditore reggino, infatti, più volte si è occupato in prima persona di far ripulire la zona della rotatoria e ha segnalato alle autorità competenti gli incivili che abbandonavano illegalmente i rifiuti in strada e sotto il ponte.